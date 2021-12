Consiglio Comunale, Massimo Mastrapasqua cede il testimone per i suoi impegni di lavoro

Il consigliere comunale Massimo Mastrapasqua questa mattina ha formalizzato le sue dimissioni. “Purtroppo gli impegni lavorativi mi impediscono di assolvere in maniera costante al ruolo di consigliere comunale come ho fatto in questi tre anni con l’obiettivo di dare un contributo alla crescita della Città”, ha spiegato Mastrapasqua. “Auguro buon proseguimento di lavoro all’Amministrazione Comunale di cui ho avuto l’onore di far parte nella certezza che tutti avranno sempre come obiettivo del loro operato il bene di Bisceglie e dei Biscegliesi”.

“Mi sento di ringraziare il Consigliere Comunale Massimo Mastrapasqua che in questi anni con lealtà, impegno e correttezza ha lavorato, in sinergia con tutti i consiglieri comunali, gli assessori e il sottoscritto, per il bene comune e nell’interesse esclusivo della collettività”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Come Mastrapasqua aveva già reso noto a tutta la maggioranza con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, ragioni lavorative gli impediscono di continuare la sua esperienza in consiglio comunale come ha fatto in questi anni, con costanza e dedizione. Auguro a Massimo ogni bene per il prosieguo della sua attività lavorativa. Al contempo auguro buon lavoro a Pasqua Pasquale che, esperiti i dovuti passaggi burocratici, è deputata a subentrare in consiglio comunale per proseguire in sinergia con la maggioranza l’operato dell’Amministrazione Comunale”, ha concluso il Sindaco Angarano.