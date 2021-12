L’8 dicembre alle 19 l’illuminazione dell’albero di Natale al "Palazzuolo"

Mercoledì 8 dicembre, nel giorno dei festeggiamenti dell’Immacolata, come da tradizione, Bisceglie suggella ufficialmente l’inizio simbolico delle festività natalizie con l’illuminazione dell’albero di Natale installato in piazza Vittorio Emanuele II, lato Palazzuolo.

La cerimonia comincerà alle ore 19 e prevede il concerto “Natale sotto L’albero”, esecuzione di canti natalizi eseguiti da New Chorus diretto dal maestro Marzia Pedone, e la performance a tema natalizio dell’Associazione sportiva Iris. Madrina dell’evento sarà l’attrice Federica Torchetti, che leggerà un racconto di Natale. Presenterà la serata Eleonora Celestino.

“Sarà un bel momento di gioia e condivisione, insieme ai nostri bimbi, dopo l’assenza dello scorso anno”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Luci di felicità e speranza che, insieme alle tante iniziative già in corso e che stiamo ulteriormente definendo in un ricco programma natalizio, faranno vivere l’atmosfera natalizia in Città, rendendola ancora più bella, magica e accogliente. Il nostro sentito ringraziamento va alla fondazione Megamark per l’allestimento del bellissimo albero di Natale e a ConfCommercio e Bisceglie Viva per la collaborazione nell’installazione delle luminarie”.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme anti-Covid e osservando l’obbligo di indossare la mascherina.