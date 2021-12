I concorsi al Comune finiscono già in Procura prima ancora di partire

«Concorsi comunali: con determinazione comunale è stata scelta a trattativa privata la ditta che effettuerà la selezione. Perché non è stata fatta una comparazione di offerte con altre ditte? Perché l’amministrazione comunale è andata a colpo sicuro su questa ditta?».

A chiederselo è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Scopriamo però – prosegue Spina - che questa ditta era già conosciuta sul territorio, visto che Arpal e Provincia avevano scelto proprio questa ditta per i loro concorsi e quindi sia il “vice presidente” della Bat Pierpaolo Pedone che l’assessore alla Polizia Locale Natale Parisi, da poco confluiti in “Puglia Popolare”, non potevano non conoscere il rapporto fiduciario con questa ditta di Arpal e Provincia Bat. Noi dell’opposizione che siamo attenti e meno “distratti” di questi signori della maggioranza, ricordiamo lo scandalo delle domande su Peter Pan e sui Promessi Sposi, che portarono la senatrice Piarulli e altri parlamentari del territorio a proporre interrogazione parlamentare per le anomalie nel concorso Arpal.

A Bisceglie dove lor signori non hanno voluto inserire la valutazione dei titoli per la selezione di funzionari e “vigili” (escludendo per questi ultimi prove fisiche e altre prove più selettive), la società individuata sceglierà con quasi completa discrezionalità. Faranno dei quiz su Batman e i magnifici 4 per individuare i dipendenti comunali che verranno assunti? E chi starà in commissione? Scommettiamo che eviteranno gli esterni e metteranno qualche dirigente interno tuttologo e ben ammanicato con la Svolta? Stamattina presenterò interrogazione e denuncia alla Procura perché la selezione non può avvenire con questi presupposti e queste inquietanti circostanze senza controlli esterni ed obiettivi e senza che si escluda l’ombra delle solite raccomandazioni della Svolta, che in passato ha dimostrato già di prediligere le assunzioni di parenti di assessori anziché cittadini senza santi in paradiso».