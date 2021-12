Una ragazza di Bisceglie partorisce in auto davanti all'ospedale Di Venere di Bari

Arriva nel cuore della notte nel parcheggio dell'ospedale Di Venere di Bari. Erano le 4.30 circa. Un uomo chiede aiuto al pronto soccorso perché sua figlia è in auto e sta partorendo. Quando l'ostetrica arriva davanti all'auto per prendere la donna si rende conto che non c'è più tempo per portarla in sala parto. E' necessario intervenire sul posto, immediatamente.

Nell'auto c'erano anche la madre e la sorella della partoriente. Non c'è tempo di pensare. Bisogna solo assecondare la voglia del nascituro di scoprire il suo nuovo mondo. E così è stato.

In due minuti il bambino è nato. A questo punto è stato possibile portare in ospedale mamma e figlio. Le condizioni di quest'ultimo sono eccellenti ed anche la donna si è ripresa benissimo, tanto da essere dimessa dopo un paio di giorni.

La vicenda risale allo scorso 26 novembre e la partoriente, la 25enne Vicky, è biscegliese. Il bambino è stato chiamato Maurizio. Un'odissea con il lieto fine.