Calici nel Borgo Antico prosegue oggi e domani nel centro storico di Bisceglie

Prosegue questa sera e domani la quattordicesima edizione di Calici nel Borgo Antico. Nei vicoli e nei meravigliosi portoni settecenteschi del centro storico di Bisceglie, decine delle più rinomate cantine e aziende agricole pugliesi propongono il meglio della loro produzione da scoprire e assaporare. Tre serate e una grande atmosfera di festa tra calici di vino, street food e un imperdibile spettacolo di luce che illumina il Borgo Antico con immagini e proiezioni dedicate al Natale.



Per accompagnare le degustazioni dei vini pugliesi, i ristoratori del centro storico, coinvolti grazie alla sinergia tra Assolocali e Associazione “Borgo Antico”, propongono un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità del territorio e per i prodotti caratteristici della nostra regione.



“È finalmente spuntato in sole, dopo la pioggia di ieri. Stasera i visitatori potranno degustare i migliori vini pugliesi e assaggiare le specialità dei nostri ristoratori senza preoccuparsi dell’ombrello”, commenta Sergio Silvestris, Presidente di Associazione Borgo Antico. “Non vediamo l’ora di accogliervi nel centro storico di Bisceglie con la piacevolezza di sempre”.



Il kit di degustazione può essere acquistato direttamente in loco in uno dei punti vendita presenti nel centro storico o attraverso la prevendita sul sito di “Bella Vita In Puglia” ad un prezzo speciale: https://bit.ly/3caJAR3.



La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e sarà obbligatorio sottoporsi al controllo del Green Pass al momento del ritiro di ciascun ticket.