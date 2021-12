La Star Volley Bisceglie torna a giocare davanti al pubblico amico

Quinto match di stagione regolare e terzo appuntamento casalingo in vista per la Star Volley Bisceglie di coach Michelangelo Maggialetti. Le ragazze nerofucsia si misureranno sabato, sul parquet del PalaDolmen, con la Dinamo Molfetta nella sfida che avrà inizio alle ore 19. Un’altra opportunità, per il capitano Ester Haliti e le sue compagne, di abbracciare (seppure virtualmente) il pubblico biscegliese confidando sia ancora più numeroso rispetto alle gare interne precedenti. L’ingresso all’impianto è gratuito: società, staff tecnico e giocatrici chiamano ancora una volta a raccolta gli appassionati e gli sportivi.

Le avversarie di turno sono ancora imbattute e occupano al momento la seconda posizione in classifica, alle spalle della Star Volley, nel girone A di Serie C. Una gara da interpretare con la giusta concentrazione e l’approccio mentale necessario per esprimersi al meglio e dare un’ulteriore prova del percorso di crescita intrapreso dal gruppo, che sta imparando a conoscersi sempre di più e ad affinare i meccanismi del gioco di squadra. In una stagione molto lunga ogni momento di verifica va colto come un’occasione imperdibile. L’incontro sarà diretto dagli arbitri Rossini e Francia.