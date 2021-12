Centro storico nel periodo natalizio: dal 6 dicembre modifiche alla Ztl

Avere un centro storico più fruibile, ordinato e accogliente durante le festività natalizie, favorendo il passeggio e lo svolgimento di iniziative. È l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, che per questo ha stabilito di modificare gli orari della zona a traffico limitato nel borgo antico. Dal 6 dicembre e fino all’adozione di un ulteriore provvedimento i varchi elettronici e videosorvegliati della Ztl di piazza Margherita e piazza Castello saranno attivi nelle seguenti fasce orarie ogni giorno: dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 6 del giorno successivo. Il varco di via Trento invece per il momento continuerà ad essere attivo tutti i giorni dalle ore 20 alle 6 del giorno successivo.

“Misure dedicate alle festività ma che potranno essere un valido esperimento per valutarne l’applicabilità in altri periodi dell’anno o in maniera più stabile”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In continuità con le misure già intraprese, come il recente divieto di transito per tutti i veicoli in piazza Duomo e largo San Donato, nei pressi della Cattedrale, sarebbe auspicabile che, contemperando le esigenze di residenti e commercianti, nel nostro borgo antico ci fossero meno auto per renderlo sempre più accessibile, godibile e visitabile senza smog e disagi causati dal passaggio dei veicoli”.