Natale in Vetrina, un invito ai commercianti in occasione delle festività natalizie

Le attività commerciali di vicinato sono in questi giorni impegnate ad allestire le vetrine dei propri esercizi commerciali in prossimità delle festività natalizie

«Stiamo pensando, quindi - si legge in una nota a firma di Leo Carriera, punto di riferimento di Confcommercio -, di pubblicizzare sui social tutte le vetrine dei commercianti che aderiscono a questo invito che ha l’unico scopo di promuovere le attività commerciali di vicinato della nostra città. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i commercianti, artigiani e pubblici esercizi dotati di vetrina, che dovranno dare la loro adesione e non oltre il 7 dicembre 2021. Le vetrine dovranno essere addobbate entro il 9 dicembre e dovrete inviarci una foto a mezzo WhatsApp.

Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata al Natale in Vetrina e gestita da Confcommercio Bisceglie. La vetrina con più like riceverà una piacevole sorpresa. L'invito ai negozianti è sempre quello di aderire numerosi, esprimendo al meglio il proprio gusto e l'impegno per un'iniziativa che coinvolge positivamente la città».