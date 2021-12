“Il Borgo del Natale” si inaugura a Bisceglie con una magica sorpresa

Il Natale è, tra tutte le feste, quella più amata ed attesa da grandi e piccini, quella che avvolge ed incanta con le sue luci, i suoi colori e il suo calore, in cui si riscopre il piacere dello stare insieme, della solidarietà e della condivisione. L’Associazione “Borgo Antico”, pronta ad annunciare un fitto calendario di eventi all’interno del centro storico di Bisceglie per le imminenti festività, invita tutta la cittadinanza a scoprire insieme la magica sorpresa che darà ufficialmente il via alle iniziative natalizie di quest’anno.

Appuntamento alle ore 19.15 di giovedì 2 dicembre in Piazza Duomo per ammirare uno spettacolo che trasformerà il volto della Cattedrale e degli edifici attorno ad essa, regalando un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Un evento che stupirà i bambini e i loro genitori e che segnerà l’apertura al pubblico del “Borgo del Natale”, animato da un ricco programma di eventi per famiglie, musica, presepi e tradizioni nelle vie del centro storico di Bisceglie dal 6 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Il Natale, e tutto ciò che questa festività racchiude, rappresenta un momento di riunione per le famiglie, di movimento per le attività commerciali e di speranza per l’intera cittadinanza, reduce da un lungo periodo difficile. "Il Natale a Bisceglie, grazie all’impegno dell’Associazione Borgo Antico, sarà l’occasione per tutta la comunità cittadina di ritrovarsi e condividere un momento di serenità e bellezza”, annuncia il presidente Sergio Silvestris.