Boccia: Von der Leyen su vaccino obbligatorio? Pd da sempre per linea sanitaria rigorosa

«Fosse stato per noi saremmo passati all’obbligo vaccinale sin dalla scorsa estate. Ma non siamo soli al governo e le resistenze già per i green pass della destra danno il senso del quadro politico generale del paese». Così l'ex Ministro ed ora deputato biscegliese del Partito democratico Francesco Boccia.

«La destra italiana all’opposizione e al governo - ha detto Boccia - ha sempre strizzato l’occhio ai no vax e ha drammaticamente sbagliato legittimando le proteste insensate dei no green pass. Il Pd è sempre stato il partito della protezione della salute e della difesa della vita. E a maggior ragione oggi se la Presidente Von der Leyen apre il dibattito sull’obbligo vaccinale ci troverà già lì. Mai come in questo momento è necessaria l’unità. Con il covid oggi si può convivere vaccinandosi tutti. L’anno scorso avevamo una sola arma per difendere le reti sanitarie e ognuno di noi: il distanziamento. Oggi abbiamo finalmente i vaccini, utilizziamoli tutti e se c’è l’obbligo sarà meglio per tutti. Per quanto ci riguarda lo diciamo da mesi. Noi ci siamo sempre stati».