​Consegnati i lavori per recuperare 4 aule inagibili dell'Istituto Dell'Olio

​Il Don Uva si arrende a Lucera, 2-0 per i padroni di casa

LUCERA - Al Comunale di Lucera fallisce il tentativo del Don Uva di interrompere il filotto negativo: i padroni di casa s’impongono per 2-0 lasciando i biscegliesi a secco di punti. Prestazione non tra le migliori per i ragazzi di Capurso che sprecano varie occasioni, tra