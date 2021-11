Nella Asl Bat somministrate solo 23mila terze dosi. E' necessario riaprire gli hub vaccinali

Prosegue l’attività per le somministrazioni dei vaccini anti covid, con una accelerazione per le terze dosi, con un aumento degli orari, delle sedi e dei giorni di apertura degli hub. Su www.lapugliativaccina.regione.puglia.it le modalità di prenotazione (dal 1° dicembre potrà prenotarsi per la terza dose la fascia dai 18 anni in su), ma sono a disposizione anche i canali CUP e le farmacie convenzionate che possono anche somministrare vaccini, quello dei medici di medicina generale e per le prenotazioni il numero verde 800713931.

Proseguono intanto le vaccinazioni con terza dose per il personale scolastico, universitario e delle forze dell’ordine, con chiamata diretta da parte delle amministrazioni competenti.

ASL BAT

Nella Asl Bt continua la campagna vaccinale con la somministrazione della terza dose secondo le disposizioni regionali e nazionali. Fino a oggi sono state somministrate 305.567 prime dosi, 262.641 seconde dosi e 23.421 terze dosi.

Per imprimere la giusta accelerazione alla somministrazione dei richiami vaccinali sarà necessario riaprire al più presto gli hub in tutti i comuni della provincia. Al momento le prenotazioni rischiano di avere tempi di attesa lunghissimi.