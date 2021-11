Coronavirus: in Puglia altri 299 casi e 2 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 20.305 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 299 casi positivi, così suddivisi: 78 in provincia di Bari, 19 nella provincia BAT, 23 in provincia di Brindisi, 74 in provincia di Foggia, 54 provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi.

I casi attualmente positivi sono 3.953; 136 sono le persone ricoverate in area non critica, 22 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.720.803 test; 278.763 sono i casi positivi; 267.927 sono i pazienti guariti; 6.883 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 101.051 nella provincia di Bari; 28.747 nella provincia BAT; 22.199 nella provincia di Brindisi; 49.377 nella provincia di Foggia; 33.002 nella provincia di Lecce; 42.793 nella provincia di Taranto; 1.043 attribuiti a residenti fuori regione; 551 di provincia in definizione.