Sicurezza, la Giunta autorizza il collegamento telematico dei Carabinieri all’anagrafe comunale

Bisceglie Rugby, tutto pronto per lo storico esordio casalingo

È arrivato il momento dell’esordio a Bisceglie per le Bees. Domenica 28 novembre infatti, a partire dalle ore 14:30, le ragazze guidate da Sean Hedley affronteranno al “G. Ventura” l’All Reds Rugby Roma in una giornata storica per il movimento rugbistico