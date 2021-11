​Bando Start&Go​, il primo incontro tecnico-informativo promosso dal Gal Ponte Lama

Si terrà venerdì 26 novembre alle 16.30 nella Sala Stampa della sede comunale di Molfetta denominata “Lama Scotella”, l’incontro tecnico-informativo organizzato dal GAL Ponte lama per presentare la seconda edizione del Bando Start&Go (Intervento 2.1 "Sostegno alla Creazione di Nuove Attività e Servizi Sotto-Intervento 2.1.2 – Investimenti Nella Creazione E Nello Sviluppo Di Attività Extra-Agricole ).

Questo incontro è uno degli strumenti informativi attivati dal GAL per far conoscere le opportunità offerte dal Bando Start&Go che, in coerenza con la strategia post-covid implementata dal Gruppo di Azione Locale, è stato ripubblicato per sostenere la nascita di nuove iniziative d’impresa e diversificare quelle esistenti.

Con la prima edizione Start&Go ha finanziato 46 progetti generando investimenti per 3,6 milioni di euro in molteplici settori: cultura, creatività, intrattenimento e sport libero, turismo, bioeconomia, ambiente e green economy, servizi sociali, artigianato e commercio.

L’intento è di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale dei comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani e contrastare la crisi innescata dalla diffusione pandemica, attraverso la concessione di un contributo pubblico del 50% su spesa massima ammessa a finanziamento di euro 50.000,00.

Le domande di sostegno potranno essere presentate da micro e piccole imprese e da agricoltori, dal 6 dicembre p.v. al 7 marzo 2022 e il bando completo è consultabile sul sito www.galpontelama.it. Si accede solo green pass