​Bisceglie Illuminata rinnova l'impegno nella lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio

«Anche quest’anno il movimento Bisceglie Illuminata, in vista della giornata del 25 novembre, rinnova la sua partecipazione e impegno nella lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Il movimento si oppone e denuncia, qualsiasi forma di discriminazione di genere, che sia fisica o psicologica, ed allo stesso tempo sminuisca temi fondamentali come l’uguaglianza. Stime allarmanti riportano una realtà molto preoccupante in costante aumento: ottantanove casi al giorno di violenza sulle donne di cui il sessantadue per cento avviene all’interno delle mura domestiche.

Dato ancora più grave è il vertiginoso aumento del fenomeno durante la crisi pandemica. Il movimento lotta con le donne contro questo cancro sociale. “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne” Maya Angelou».

Il Movimento Bisceglie Illuminata

Alberto De Toma

Lucrezia Papagni

Claudio Renna

Daiana Giordano

Giacomo Di Reda

Giovanna Evangelista

Alessandro Dell’Olio

Paola Mastrapasqua

Miriam Mongelli