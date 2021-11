Covid, i medici di famiglia Bat hanno ricevuto il vaccino per le terze dosi ai pazienti più fragili​

Prosegue la campagna vaccinale in tutta la Puglia con la somministrazione delle terze dosi. Ecco la situazione nella Asl Bt:

Anche nella Asl Bt continua la campagna di vaccinazione con la somministrazione della terza dose in tutte le sedi vaccinali della provincia: al momento sono state somministrate 15.174 dosi. I medici di medicina generale hanno già ricevuto il quantitativo di vaccino richiesto per completare la copertura vaccinale dei loro pazienti più fragili e che necessitano di servizio a domicilio. Al via oggi anche la somministrazione presso le farmacie che hanno aderito alla iniziativa: il farmaco è stato già distribuito. La vaccinazione del personale scolastico è in corso e si prevede di completarla entro il fine settimana.