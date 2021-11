​Anche a Bisceglie la Choice Conference 2021​: comincia l'era della transizione

«Un nuovo decennio è appena iniziato. Cosa ci aspetta? Come è cambiato il lavoro? Come siamo cambiati? Abbiamo capito che per far sopravvivere le organizzazioni nel prossimo decennio e per far prosperare la nostra civiltà in questa era di Transizione, si rendono necessarie nuove scelte, così come nuove pratiche e nuovi possibili futuri. Il 2020 ha solo reso più forte questa sensazione. E ha anche cambiato tutto. Ora #theCC21 è qui per questo».

E' quanto si legge nella nota a firma di Roberto Di Leo, Ceo di eMinds srl.

«La Choice Conference 2021 (https://www.thechoiceconference.com) - prosegue - è un sistema di eventi locali in tutto il mondo. Ogni evento sarà identificato e visibile come un “Beat” locale. Tutti gli eventi Beat si svolgeranno nelle stesse 24 ore, in modo che ogni evento possa essere organizzato in base ai diversi fusi orari e tuttavia siano tutti intrecciati in un unico lasso di tempo. Se volete dare un'occhiata qui trovate la mappa aggiornata, in continua evoluzione. Ecco come funziona: Il 26 novembre, per 24 ore, gli organizzatori di tutto il mondo genereranno ciascuno il proprio "beat", dando forma a una "musica" co-creata. Il 27 raccoglieremo e presenteremo il contenuto risultante al mondo su Internet e ai partecipanti di un evento live a Milano.

La nostra azienda, eMinds, ha deciso di organizzare a Bisceglie un “Beat locale” Ci ritroveremo, online, venerdì 26 novembre dalle 13:00 alle 15:00. La partecipazione agli incontri è gratuita, CLICCA QUI per iscriverti. Attraverso il confronto attivo, esploreremo insieme il cambiamento di decennio entrando così a far parte di una narrazione globale».