Addobbi natalizi e giocattoli, maxisequestro dei NAS tra Bari e BAT

Nell’ambito dei servizi eseguiti in ambito nazionale, i Carabinieri del NAS di Bari hanno scoperto e sequestrato circa 1.500 articoli e decorazioni natalizie, oltre a circa 2.500 giocattoli risultati irregolari.

Nel corso dei controlli eseguiti a Bari, Monopoli e San Ferdinando di Puglia, in tre differenti esercizi commerciali, i militari hanno constatato che erano poste in vendita centinaia di addobbi natalizi, statuine del presepe, insieme a pupazzi di gomma, bambole, automobiline ad altri tipi di giocattoli privi di marcatura CE o dell’etichettatura riportante le indicazioni previste dalla legge relative, tra l’altro, alla composizione ed alle precauzioni d’uso.

Tutto il materiale, del valore di più di 5.000 euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre i titolari degli esercizi, nei confronti dei quali sono state comminate sanzioni amministrative per più di 6.000 euro, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa.