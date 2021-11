Libera il Futuro: «​Capovolgiamo la piramide, partiamo dalle idee e non dai capilista​»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta alla città diffusa dal Movimento "Libera il Futuro" che punta a disegnare un percorso per il domani di Bisceglie. Ecco il testo integrale con i successivi punti programmatici.

«Libera il futuro lancia un appello a cittadini e forze politiche biscegliesi: costruiamo, per tempo, un percorso di confronto che porti a un "contratto di governo". Una piattaforma di idee da scrivere superando le differenze ideologiche. Restituiamo anima, visione e identità alla nostra città.



Non intendiamo adeguarci all'approccio stantio della campagna elettorale permanente, non fanno per noi i cartelli elettorali sottovuoto, le armate di candidati in cerca di un posto al sole, le solite facce che si presentano o ripresentano senza un accenno di ricambio generazionale. Il passato lo conosciamo, guardiamo al futuro!

Vogliamo partire dai temi, non dai nomi dei candidati a sindaco, piuttosto da indirizzi politici chiari che liberino il futuro della città, sprigionino e mettano in rete le sue energie migliori.

Saremo disposti a discutere e aperti a un percorso di confronto e condivisione, senza steccati ideologici, con chi vorrà condividere i punti programmatici, le idee e le sollecitazioni che proponiamo da arricchire e raffinare insieme, nei prossimi mesi. Raccontiamo la verità, senza promesse: la Bisceglie da lasciare ai nostri figli non può più aspettare e ha bisogno di visione a lungo termine e di anni e anni di lavoro e impegno.

Insieme potremo declinare dettagli tecnici e modalità di realizzazione, fonti di finanziamento e procedure amministrative, oltre che gli step di realizzazione delle proposte.

Solo dopo, si potrà discutere di alleanze o candidature. Capovolgiamo la piramide, partiamo dalle idee prima che dai capilista.

Le nostre proposte - presenti in calce a questo comunicato - sono disponibili anche a questo link: https://www.liberailfuturo-bisceglie.it/prima-le-idee/ . Per ogni area tematica, chi vorrà potrà contribuire con un proprio commento.

Speriamo che #PRIMALE IDEE – 14 PUNTI PROGRAMMATICI PER BISCEGLIE CHE VERRÀ rappresenti il punto di partenza verso quella che ci piace chiamare "l'alternativa possibile", un percorso fatto di concertazione e confronto. Le idee prima dei candidati!

Il passato lo conosciamo. Guardiamo al futuro!

#PRIMALE IDEE – 14 PUNTI PROGRAMMATICI PER BISCEGLIE CHE VERRÀ

1. Bisceglie Experience

Creiamo il consorzio pubblico-privato “Bisceglie Experience” per la promozione turistica, culturale ed enogastronomica, e per il sostegno al commercio cittadino, unendo tutte le realtà che già operano in questi settori. Consentiamo al consorzio di accedere a fonti di finanziamento per il potenziamento dei servizi turistici sulla litoranea di levante e ponente, in coordinamento con il piano delle coste.

Animiamo sportelli informativi e di servizio per la valorizzazione, la riqualificazione e la promozione del territorio, delle aree archeologiche e naturalistiche. Creiamo la Rete dei casali e delle aree archeologiche.

Stimoliamo la creazione di aree pedonali dello shopping diffuse in città, dal centro alla periferia. Creiamo il circuito “Oggi Spendo" con buoni sconto e primalità per chi compra prediligendo i nostri negozi e le nostre botteghe, fuori dalle filiere della grande distribuzione.

Bisceglie diventi “Città della musica e del teatro": costruiamo la rete delle realtà associative e professionali del settore musicale, coreografico e teatrale e affidiamo a questo network spazi pubblici per prove, manifestazioni e attività formative.

Costituiamo il Consorzio “Bisceglie Agroalimentare” destinato a svolgere le seguenti attività: valorizzare e commercializzare i prodotti della terra e del mare, promuovere il consumo dei prodotti locali, assumendo iniziative idonee ad "accorciare la filiera"; mettere a disposizione dei soci, a prezzi più convenienti, prodotti come i fertilizzanti, gli antiparassitari, i carburanti ed, in genere, tutto ciò che può essere utile al settore agricolo ed ittico; dare in locazione e in noleggio ai soci, a prezzi più convenienti macchine e attrezzature per l'esercizio delle attività; organizzare e fornire alle imprese servizi di assistenza tecnica; operare nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione, finalizzate al crescente miglioramento della qualità delle produzioni e della commercializzazione; esercitare la vigilanza sul territorio rurale e sul molo portuale commerciale, promuovere la formazione di lavoratori specializzati.

2. Rifiuti Zero e appalti trasparenti

Realizziamo un sistema di tariffazione puntuale.

Affidiamo il servizio di igiene urbana nell'Ambito di Raccolta Ottimale BT/1, in condivisione con i comuni di Trani e Barletta.

Imponiamo requisiti stringenti di accesso alla fornitura. I potenziali fornitori dispongano già al momento della partecipazione alle gare della certificazione antimafia e non abbiano vicende giudiziarie pendenti.

Evitiamo il ricorso a proroghe milionarie in deroga che negli ultimi anni hanno inciso pesantemente sui bilanci comunali.

Predisponiamo un sistema di mappatura capillare delle utenze TARI e della relativa evasione.

3. Cemento Zero e rigenerazione urbana

Approviamo un Piano Urbanistico Generale a consumo di suolo zero: puntiamo e incentivano edilizia di sostituzione e rigenerazione urbana.

Aggiorniamo, riattualizziamo, in coerenza con il nuovo PUG, il programma di rigenerazione urbana del 2008, e definiamo la pianificazione esecutiva degli interventi di rigenerazione.

Costituiamo la Consulta per lo sviluppo urbanistico sostenibile, aperta a imprese private, associazioni di categoria e professionisti con potere di indirizzo in ambito urbanistico.

4. La città dello Sport

Recuperiamo le strutture sportive esistenti (come la piscina comunale) e concediamole in gestione con avvisi pubblici di affidamento pluriennali stringenti.

Costituiamo il consorzio pubblico-privato "Bisceglie Sport" per l'accesso a misure di finanziamento, come il credito sportivo del CONI e i fondi del PNRR, per la realizzazione di Playground (aree sportive attrezzate) e aree wellness.

Stimoliamo il ricorso al merchandising per il finanziamento dal basso delle realtà sportive.

Lo stadio Gustavo Ventura diventi luogo di tutti gli sport, dal calcio all'atletica, procedendo alla realizzazione della nuova pista di atletica e al recupero di spogliatoi e aree ginniche.

L'accesso alle strutture sportive sia gratuito o agevolato per le famiglie in situazioni di disagio economico.

Realizziamo, in coerenza con il nuovo Piano Urbanistico Generale, la “Cittadella dello Sport”: un centro sportivo polifunzionale realizzato con il contributo dei privati.

5. La città che respira

Creiamo anelli di mobilità differenziata in città con centro storico pedonale, centro cittadino in fascia verde in modalità ZTL, e zone periferiche e litoranea a mobilità automobilistica ridotta.

Realizziamo parcheggi di scambio (park & ride).

Diamo nuovo impulso al servizio di trasporto pubblico con flotta ecosostenibile e corse ricorrenti.

Realizziamo nuove piste ciclabili e percorsi piedibus da e verso le scuole.

Potenziamo l'ampiezza delle “strade scolastiche” estendendo di un raggio di almeno 100 metri la chiusura alla viabilità automobilistica delle strade attorno alle scuole.

Creiamo un parco sul mare attrezzato sulla costa di levante, alle porte di Ripalta.

Ri-naturalizziamo la costa di Levante con la realizzazione del progetto del nuovo parco sul mare presentato dall'Associazione Ripalta Area Protetta, a macchia mediterranea e attrezzato per la fruizione dei cittadini e dei turisti, seguendo il modello di intervento ecosostenibile che si sta realizzando a Trani tra Matinelle e Bisceglie. Questa azione consentirebbe la fruizione dell'intera costa da Bisceglie a Molfetta, dove si sta già realizzando un progetto di riqualificazione ambientale.

Iniziamo un percorso verso l'autonomia energetica della città, puntando sull'installazione di impianti micro-eolici e fotovoltaici sugli edifici pubblici e verificando la possibilità e l'opportunità tecnica di installazione, nel rispetto delle norme paesaggistiche, di turbine eoliche in zone periferiche.

Procediamo al censimento del verde pubblico e programmiamo la cura dello stesso tramite la costituzione di un consorzio pubblico privato che coinvolga i migliori operatori del settore nelle attività di salvaguardia e manutenzione delle aree verdi.

6. Il borgo delle case torri

Programmiamo la riqualificazione del centro storico trasformato in area pedonale.

Valorizziamo e recuperiamo le oltre cento case torri e il patrimonio immobiliare pubblico e stimoliamo il recupero del patrimonio privato del Centro storico con destinazione ad uso imprenditoriale, commerciale, artigianale e turistico.

Il patrimonio pubblico sia ceduto provvisoriamente con durata almeno decennale e vincolo di destinazione d'uso a privati che possano così ammortizzare gli investimenti.

Si attui una gestione differenziata e specifica per quest'area del servizio di igiene urbana con la creazione di isole ecologiche ad hoc in zona.

Procediamo alla mappatura a tappeto degli alloggi popolari occupati abusivamente e al censimento delle utenze tari del borgo antico.

7. Bisceglie Young e la città dei piccoli

Destiniamo immobili pubblici ad aree studio e spazi di coworking.

Riduciamo i tributi comunali per imprese e commercianti che vogliano promuovere attività di "anticafè" (un anti-café è un locale che offre spazi di lavoro, connessione ad Internet, aree riunioni, cibo e bevande, e nel quale i clienti pagano esclusivamente il tempo trascorso).

Istituiamo la rete di associazioni Bisceglie Young People per accedere a fonti di finanziamento per la realizzazione di hub per start up creative e digitali.

Creiamo un network privato per l’erogazione di attività di formazione sulle nuove professioni digitali e sul saper fare artigiano.

Sosteniamo le librerie locali incentivando le iniziative di promozione della lettura rivolte ai più giovani.

Recuperiamo gli spazi verdi della nostra città e i parchi pubblici dotandoli di aree giochi per i più piccoli.

8. Bisceglie Smart City

Creiamo aree wi-fi pubbliche per l'accesso libero ad internet sottoscrivendo convenzioni con gli operatori di telefonia.

Realizziamo il portale open data del Comune e si mettano a disposizione degli operatori economici, del terzo settore, degli operatori dell'informazione i dati aperti.

Dotiamo le infrastrutture e i beni pubblici mobili e immobili della nostra città di sensori intelligenti.

Realizziamo la Smart Control Room cittadina in cui far confluire i dati degli apparati di monitoraggio e controllo dei sistemi critici della mobilità urbana e di governo della città mettendo a sistema le centrali (da realizzare) di controllo del trasporto pubblico locale, i sistemi di videosorveglianza del traffico stradale, la rete semaforica, le telecamere e i sensori di censimento di oggetti pubblici come panchine, alberi, eccetera.

9. Bisceglie Città Aperta

Potenziamo e istituzionalizziamo l'osservatorio permanente sulle nuove povertà.

Si costituisca formalmente la rete di associazioni "Bisceglie Solidale" per il contrasto alla povertà e l'accesso a fonti di finanziamento per la lotta alla dispersione scolastica e alla devianza minorile.

Diamo vita all’Osservatorio permanente delle discriminazioni razziali e sessuali, anche in collaborazione con la consulta delle pari opportunità.

Si proceda all'elaborazione di un piano ventennale di edilizia popolare diffusa, che ridistribuisca i fruitori degli alloggi ora nel centro storico e nei "quartieri ghetto" in sistemazioni diffuse.

Programmiamo interventi strutturali a medio e lungo termine per far di Bisceglie una città senza barriere architettoniche e con servizi accessibili ai diversamente abili: servizi igienici pubblici per disabili, spiagge attrezzate per i disabili con servizi annessi di supporto agli utenti, potenziamento degli scivoli sui marciapiedi pedonali. Potenziamo il sostegno alle realtà del “dopo di noi”.

10. Bisceglie Sicura e Antimafia

Promuoviamo la realizzazione di un piano comunale per il contrasto alla criminalità che preveda: un sistema locale di monitoraggio e di controllo del territorio con condivisione di dati fra le forze dell'ordine, un sistema georeferenziato di mappatura delle aree esposte a fenomeni criminali.

Istituiamo sportelli fisici e digitali per segnalazione anche anonime di reato.

Assumiamo nuovi agenti di polizia municipale

Costituiamo una rete di assistenti civici.

11. Bisceglie in salute

I nostri cari cadono sotto i colpi di tumori e leucemie: procediamo finalmente a definire il "profilo della salute" della città.

Costituiamo un Osservatorio permanente per la mitigazione del rischio ambientale.

Puntiamo sulla medicina di prossimità, promuovendo la nascita delle "case della salute" nei nostri quartieri.

12. Porte aperte a Palazzo San Domenico

Procediamo a ridisegnare la pianta organica del comune modellandola sulle reali esigenze di servizio.

Pianifichiamo, sulla base di un'analisi organica dei fabbisogni e della pianta delle competenze disponibili, un decennale piano di assunzioni per il potenziamento dell'organico comunale e per rispondere al necessario turnover generazionale.

Elaboriamo un regolamento comunale che disciplini in maniera chiara e trasparente i criteri di assunzione tramite procedura Concorsuale di personale dipendente del Comune o di società da esso partecipate. Le commissioni esaminatrici siano costituite per i 3/4 da commissari esterni rappresentati da professionisti iscritti in albi di sedi (o in caso indisponibilità di un albo, che abbiano la residenza) distanti/e almeno 500 km da Bisceglie. Tutti i commissari esaminatori non siano iscritti militanti in partiti/movimenti politici. La scelta dei commissari sia affidata al presidente del Tribunale. Costituiamo una task force comunale per intercettare fondi europei e nazionali.

Progettiamo e realizziamo il nuovo portale del Comune che sia portale di servizi e-government digitali.

Si creino canali di comunicazione istituzionale social del comune. Si dia nuovo impulso all'ufficio relazioni con il pubblico integrandolo con flussi di interazione anche digitali.

Potenziamo i flussi di trasparenza amministrativa, costituendo una struttura "Trasparenza e anticorruzione” nella pianta organica del comune che sovraintenda la pubblicazione, l'aggiornamento di informazioni, dati e documenti anche ulteriori rispetto a quelli il cui obbligo di pubblicità è sancito dalla d.lgs. 97/2016 e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

13. Curiamo e proteggiamo Bisceglie

Istituiamo un assessorato alla protezione civile che dia indirizzo politico per le attività di monitoraggio e mitigazione strutturale dei rischi idrogeologico, ambientale, incendi e sanitario.

Si proceda all'aggiornamento del piano comunale di protezione civile e alla sua divulgazione tramite i canali tradizionali e digitali.

Si promuova l'istituzione di una associazione di secondo livello fra organizzazioni di volontariato di protezione civile che coordini e promuova azioni di promozione della cultura di protezione civile in stretto collegamento con il centro operativo comunale (COC). Il COC operi anche in ordinario, non solo in emergenza, e ne sia attualizzata l'organizzazione in funzioni anche sulla base delle nuove competenze necessarie a potenziarne l'operatività.

Dotiamo la città di servizi igienici pubblici diffusi su tutto il territorio e gestiti da cooperative sociali o dai percettori di RED e reddito di cittadinanza.

14. Bisceglie partecipa