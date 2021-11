Caso Tari, l'ira di Spina: «I cittadini hanno pagato due volte. E se non fossi intervenuto io?»

«Ma che città e diventata Bisceglie con un comune guidato politicamente da persone senza scrupoli e senza rispetto per i cittadini? Scoperta la truffa ai cittadini? Le scuse e le spiegazioni, dopo essere stati scoperti e dopo che tanti hanno già potuto pagare due volte la tassa “spazzatura”, non sono utili nè accettabili».

E' la piccata replica del Consigliere di opposizione Francesco Spina al comunicato diffuso da Palazzo San Domenico con i chiarimenti sul caso Tari.

«Se non fosse un ente pubblico il Comune - scrive Spina -, verrebbe da dire: "Colti con le mani nel sacco?” Se non fossi intervenuto io dai “banchi dell’opposizione”, sarebbero giunte queste spiegazioni tardive da parte del Comune dopo che molti hanno pagato già due volte la salatissima tari 2021? E gli anziani e le persone che non hanno dimestichezza con gli astrusi e complicati avvisi del Comune scritti in un italiano logicamente incomprensibile, capiranno le altrettanto astruse spiegazioni sui giornali telematici (che non tutti i cittadini leggono), tardive e successive alla trasmissione degli avvisi del Comune, che invitano di fatto i cittadini a fare le file agli sportelli degli uffici comunali in periodo covid per verificare se gli avvisi inviati sono corretti (riconoscendo così che quasi tutti possono essere sbagliati e contenere somme già pagate dai contribuenti).

Vigileremo ora se, come hanno fatto con le mense e con i trasporti scolastici (dove hanno trattenuto le somme degli abbonamenti versati e poi non utilizzati per il covid), anche in questo caso l’amministrazione targata Angarano si macchierà dell’ennesima appropriazione di somme indebitamente pagate dai cittadini, certamente più corretti di chi li governa».