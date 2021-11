Aperte anche nella Bat le somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti-covid agli over 40

Sono partite in tutta la Puglia le attività per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid, aperte da oggi anche agli over 40 che abbiano effettuato la seconda dose da almeno sei mesi. Da ieri mattina le Asl sono impegnate anche con la vaccinazione degli operatori scolastici. All’avvio delle vaccinazioni all’hub di Bari-Catino hanno presenziato il presidente Michele Emiliano, l’assessore all’istruzione Sebastiano Leo e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro.

ASL BAT Anche nella Asl Bt è stato riorganizzato il servizio di vaccinazione per la somministrazione della terza dose con le agende di prenotazione attive per gli over 40: dalla seconda vaccinazione devono essere passati 6 mesi. Il dipartimento di prevenzione della Asl sta organizzando la vaccinazione del personale scolastico secondo il calendario che sarà programmato con gli stessi istituti del territorio.