Ieri mattina, domenica 21 novembre, si è tenuta una lodevole iniziativa a cura dell'associazione Abitanti del Centro Storico di Bisceglie: la piantumazione di 64 piantine nelle 13 aiuole di piazza 3 Santi.

L'iniziativa rientra nella più ampia programmazione della giornata che prevedeva un incontro riservato ai soli soci (dove sono stati discussi i prossimi passi che l'associazione dovrà fare). «Per le prossime volte - dicono gli organizzatori - vorremmo invitare i ragazzi delle scuole a fare con noi le attività per creare una coscienza del rispetto del Centro Storico che è sempre tanto vantato ma poco applicato. Ieri si sono avvicinate molte persone e tutti si sono congratulati per l'iniziativa ma hanno sempre aggiunto che "chissà quanto dureranno i fiori". E noi lo sappiamo bene che i fiori non potranno durare a lungo ma accettiamo la sfida di compiere altre azioni che nella loro continuità renderanno sempre più bello il nostro borgo antico».