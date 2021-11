Antonello Soldani nominato Tesoriere dell’Ama

Prestigioso riconoscimento al lavoro compiuto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani ed in particolare dal suo Presidente Antonello Soldani. Nei giorni scorsi, infatti, è stato nominato Tesoriere dell’Ama, associazione internazionale di professionisti contabili e di revisione. La nomina è arrivata nel corso del XXX Congresso internazionale che si è svolto a Milano.

L’AMA è un’organizzazione professionale europea di tipo transnazionale che riunisce istituzioni regionali rappresentative di revisori contabili e delle professioni giuridico contabili.

È stata fondata nel 1992 per istituzionalizzare le relazioni che si erano stabilite in modo informale tra alcuni dei suoi membri attuali. Al momento l’AMA annovera 25 membri, corrispondenti a istituzioni professionali situate nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (attualmente in Spagna, Francia e Italia) che rappresentano, nei loro rispettivi territori, più di 30.000 professionisti come di seguito individuati:

► Revisori contabili (Spagna)

► Esperti contabili e commissari dei conti (Francia)

► Ragionieri, dottori commercialisti ed Esperti Contabili (Italia)

L’AMA si propone di facilitare le relazioni internazionali operative dei professionisti membri delle istituzioni associate, promuovendo azioni e intraprendendo progetti nei campi in cui la cooperazione e le sinergie internazionali risultano più efficaci.

Il nuovo consiglio direttivo biennale è composto da dodici professionisti 4 per ogni stato (Italia, Francia e Spagna per la durata biennale). In questo mandato il Presidente è un commercialista di Torino Paolo Operti, il segretario è un commercialista di Salluzzo (Piemonte) Caillot Benoit, Antonello Soldani (Presidente Odcec Trani) è il tesoriere e l'altro consigliere italiano è un commercialista di Milano Ugo Pollice.

Nomina di prestigio, come detto, per tutto il Consiglio dell’Odcec di Trani che è uno dei tre Ordini del sud Italia in seno all'Ama che potrà diventare uno strumento fondamentale in questo momento in cui è necessario utilizzare al meglio gli strumenti economici messi a disposizione del Pnrr per il rilancio delle imprese assistite.

«E sono stati proprio i fondi del Pnrr – spiega il neo-Tesoriere Antonello Soldani - al centro del Congresso Ama appena concluso. Si tratta di ingenti risorse messe a disposizione dall'UE a Italia, Francia e Spagna, con significative differenze che necessitano di professionisti all’altezza delle sfide del momento».