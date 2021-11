Il 21 Novembre sarà ricordata la Giornata Nazionale degli Alberi, il suo scopo è promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi e prevede la messa a dimora di alberi in ogni città e relativa manutenzione per creare nuove fasce boscate, boschi urbani o potenziare parchi esistenti. Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 10.30, si è tenuta una cerimonia di piantumazione di due alberi di ulivo presso il giardino della scuola dell’infanzia di via Cadorna, “Don Pino Puglisi”. Alla piantumazione erano presenti gli alunni dell’infanzia e le classi prime e seconde del primo circolo, il sindaco Angelantonio Angarano, l'assessore alla pubblica Istruzione Loredana Bianco, il presidente di Legambiente sezione di Bisceglie, Alessandro Di Gregorio.

Agli alunni è stato spiegato dal presidente di Legambiente Alessandro Di Gregorio la funzione importante degli alberi: aiutando lo scambio di ossigeno, grazie alla sintesi clorofilliana aggrediscono l’anidride carbonica e la restituiscono sotto forma di ossigeno. Proteggono le valli dalle frane, grazie alle loro forti radici che fungono da rete contenitiva impediscono all’acqua di erodere e trascinare via la terra. Gli alberi partecipano anche al ciclo dell’acqua creando umidità che si trasforma in pioggia, in laghi e fiumi, inoltre le radici trattengono le sostanze nutritive della terra (organiche, minerali),creando una sorta di filtro umido all’interno del quale l’acqua viene trattenuta, depurata e arricchita di sostanze minerali il ché genera fertilità per il territorio forestale e per tutti i territori collegati a esso. Assorbendo calore generano un effetto “raffreddamento” e in inverno filtrano e deviano il vento innalzando le temperature. Riescono a portare umidità anche in zone aride e garantiscono l’equilibrio del clima e delle stagioni.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha sottolineato l’importanza di queste iniziative affinchè i bambini di oggi, siano adulti consapevoli dell’importanza degli alberi e che questi adulti lottino per vivere in un mondo alberato, ricco di ossigeno, verde e fresco. Le sue parole: “Insieme ai piccoli studenti, in un clima di gioia ed entusiasmo, abbiamo piantato alberi di ulivo, simbolo di pace, amore, speranza e della nostra terra meravigliosa. Con loro abbiamo parlato dell’importanza di tutelare l’ambiente, di non inquinare, di rispettare la natura.”