Il Liceo Classico di Molfetta incontra gli alunni di Bisceglie e le loro famiglie

Lunedì 22 Novembre dalle 17:30 alle 19:30, nella Sala degli specchi di Palazzo Tupputi, si svolgerà una attività formativa di carattere laboratoriale dedicata agli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado, organizzata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Giuseppina Bassi e dai docenti del Liceo Classico “Leonardo da Vinci” di Molfetta.

L’incontro darà l’opportunità ai ragazzi di scoprire la straordinaria vitalità del greco antico, in modo intelligente e divertente, e di porre domande in vista delle iscrizioni al primo anno. Alcuni docenti saranno a disposizione dei genitori per dare informazioni circa l’offerta formativa del Liceo Classico, che prevede il curricolo tradizionale, la Curvatura biomedica e l’indirizzo Cambridge IGCSE (Geography – Maths – Biology).

L’accesso agli adulti sarà consentito con Green Pass. All’interno della sezione Orientamento, all’indirizzo https://www.liceimolfetta.edu.it , è possibile prenotarsi per questa attività e inoltre è disponibile il calendario completo delle attività di orientamento che si svolgeranno tra dicembre e gennaio.

Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale secondo quanto previsto dalla normativa ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19.