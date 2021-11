​Lavori su via La Marina, «Sta arrivando il Natale, traffico impazzito. Ora un piano straordinario»

«Il traffico infernale cittadino sta danneggiando attività commerciali e salute dei cittadini. E non si conosce il termine di questi lavori dei privati sulle reti cittadine. Angarano e i suoi collaboratori adottino subito un piano provvisorio del traffico e un programma degli interventi privati per razionalizzare i lavori sulle reti private urbane e per rendere più fluido il traffico urbano, diventato infernale nelle ore di punta».

E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«La chiusura straordinaria di via La Marina - scrive Spina - e quella ordinaria del porto mettono in corto circuito il traffico cittadino, da mesi peraltro impazzito per i lavori dei gestori privati che sono stati autorizzati dal Comune a far diventare una groviera il già dissestato manto stradale della città. I cittadini e le attività commerciali stanno subendo notevoli danni e disagi a causa del caos infernale del traffico veicolare cittadino, che comporta code interminabili e rallentamenti di oltre mezz’ora, nelle ore più intense di traffico, per attraversare la città, con notevoli ripercussioni sull’inquinamento ambientale e la salute dei cittadini. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie la situazione tenderà a peggiorare. Si convochi subito un tavolo istituzionale, coinvolgendo anche le associazioni di categoria dei commercianti, per far terminare questa situazione gravissima con un provvisorio piano urbano del traffico nella zona interessata dai lavori in corso e con la programmazione ordinata dei lavori delle imprese private secondo criteri e tempi certi, che non siano vessatori verso i cittadini. La salute e la vita dei cittadini e dei commercianti viene prima degli interessi delle imprese private che eseguono i lavori sulle reti cittadine».