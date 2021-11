​Gestione delle acque pluviali, al via i lavori in via La Marina Copyright: n.c.

«Ancora un passo avanti per Bisceglie. Sono cominciati da via La Marina i lavori per la gestione delle acque pluviali grazie ad un finanziamento regionale di un milione e mezzo di euro ottenuto dalla nostra amministrazione».

E’ quanto affermato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Serviranno – spiega il Sindaco - a risolvere un altro problema annoso che riguarda la nostra Città: l’assenza di una rete sotterranea che possa convogliare le acque piovane a mare. Ciò potrà evitare allagamenti, visto che tutt’ora via La Marina si trasforma in un fiume in piena in occasione di piogge abbondanti.

Nuove condotte saranno realizzate in via Giovanni Bovio, via Antonio de Leone, Largo Caduti Corazzata Roma e via La Marina, unitamente a un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, alla realizzazione di caditorie, a 4 serbatoi per l'accumulo di acque trattate destinate al riutilizzo e ad altri interventi ausiliari per migliorare il funzionamento della rete, compreso un sistema di teleallarme con sensori di livello connesso con il nucleo operativo comunale di Protezione Civile.

Poter contribuire a migliorare la nostra Bisceglie, con impegno e passione, guardando al futuro, è bellissimo. Vedere prendere forma progetti che risolvono problemi storici e aumentano la qualità della nostra vita è una grande gratificazione morale».