A Bisceglie ripartono le vaccinazioni dal 23 novembre al Poliambulatorio Don Pierino Arcieri​

Secondo il dato aggiornato del Report del Governo nazionale sono 6.253.575 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 90.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.876.206. I pugliesi completamente vaccinati sono 3.108.317.

ASL BT

Nella Asl Bt dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi in 304.465, pari all'88 per cento della popolazione, hanno ricevuto la prima dose di vaccino, in 271.251 hanno pari al 79 per cento della popolazione hanno ricevuto anche la seconda dose. Sono 12.184 i cittadini che hanno ricevuto anche la terza dose.

La percentuale di vaccinati con la dose booster tra gli operatori sanitari è molto alta e raggiunge l'80 per cento degli operatori dei presidi ospedalieri di Andria, Barletta e Bisceglie. In totale gli operatori sia sanitari che tecnici e amministrativi vaccinati anche con la terza dose sono 4012. L'attenzione nei confronti della terza dose offerta alla popolazione resta molto alta: ad Andria e Barletta si continua a vaccinare presso gli hub, a Trani è in corso la vaccinazione presso l'Ufficio di Igiene ma a breve sarà possibile vaccinare in aree più ampie messe a disposizione dal Comune, a Bisceglie dove è stato appena chiuso l'hub si riparte con la vaccinazione presso gli spazi del Poliambulatorio "Don Pierino Arcieri" da martedì 23 novembre. Su tutti gli altri comuni la vaccinazione prosegue presso gli Uffici di Igiene.