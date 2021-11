​Quanto si ricicla e si spende per i rifiuti nella Bat. Bisceglie si conferma al terzo posto

Quali sono i comuni più ricicloni della Bat? A quanto ammonta la percentuale di raccolta differenziata di ciascuna città? E quanto spendono i singoli comuni per la gestione dei rifiuti? Bisceglie che posto occupa nella graduatoria? Anche quest’anno torniamo a rispondere a queste domande grazie all’edizione 2021 di Legambiente sui “Comuni ricicloni” e ai bilanci pubblicati da Openbilanci / Openpolis.

Per quanto riguarda i comuni più ricicloni, basandosi sui dati estrapolati dall’ultimo report e da quelli precedenti è infatti possibile descrivere come nell’arco degli ultimi quattro anni si è sviluppata la percentuale di raccolta differenziata nei dieci comuni che compongono la sesta provincia. Va naturalmente precisato che tale dato risente delle dimensioni della città (numero abitanti), dell’appartenenza al proprio specifico ambito territoriale operativo e di altre variabili che compongono la percentuale complessiva. Di base, va sottolineato che il tasso di raccolta differenziata è calcolato come rapporto percentualizzato fra raccolta differenziata e totale di rifiuti solidi urbani prodotti. Per ogni altro approfondimento è possibile consultare il sito di Legambiente www.ricicloni.it .

Dai dati a disposizione è possibile osservare che la regione Puglia nel 2020 vede stabilizzare la percentuale di raccolta differenziata intorno al 54,7%. Il dato resta comunque inferiore alla media nazionale (oltre il 65%) il che dimostra che nella nostra regione la cultura della raccolta differenziata non si sta diffondendo rapidamente.

Nel 2020, per quanto riguarda la sesta provincia i comuni più ricicloni, definizione creata ad hoc da Legambiente, sono nell’ordine Minervino Murge, Barletta e Bisceglie. Nella nostra città l’andamento appare altalenante e nel 2020 sale al 67,5%. Tale risultato consente al nostro comune di essere premiato uno dei più ricicloni della Puglia insieme ad altre 112 città della regione. Gli incrementi più significativi riguardano Minervino Murge, Trani (dove la raccolta differenziata è partita a fine 2020) e San Ferdinando di Puglia. Con questi risultati Minervino Murge sale dalla settima alla prima posizione, superando Barletta, che scende alla seconda posizione. Bisceglie si conferma al terzo posto.

LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA BAT E NEI COMUNI LIMITROFI A BISCEGLIE – DAL 2017 AL 2019 (%)

Graduatoria var. % 2017 2018 2019 2020 Anni / Comuni 2017 2018 2019 2020 2020/2019 9 10 7 1 Minervino Murge 13,6 17,6 47,3 74,4 57,3 1 1 1 2 Barletta 68,1 70,6 70,1 70,9 1,1 4 3 3 3 Bisceglie 62,1 65,0 62,0 67,5 8,9 3 2 2 4 Canosa di Puglia 65,0 65,0 63,4 65,9 3,9 6 6 6 5 S. Ferdinando di Puglia 54,5 46,9 52,8 61,3 16,1 2 4 4 6 Andria 65,0 58,8 58,7 60,4 2,9 5 5 5 7 Spinazzola 56,2 57,6 55,5 57,4 3,4 - 7 8 8 Trinitapoli n.d. 40,4 43,8 47,1 7,5 7 8 9 9 Margherita di Savoia 33,0 32,6 43,0 38,8 -9,8 8 9 10 10 Trani 20,3 21,6 25,8 36,3 40,7 Comuni limitrofi a Bisceglie Corato 77,1 76,4 74,7 75,8 1,5 Molfetta 68,7 70,8 70,2 71,0 1,1 Ruvo di Puglia 75,1 74,9 74,6 73,7 -1,2 Terlizzi 74,2 71,6 70,4 70,4 -

Fonte: elaborazione dati di fonte Legambiente – Comuni Ricicloni

Ma quanto si spende per la gestione dei rifiuti? Prima di rispondere a questa domanda va specificato che l’efficacia nella gestione dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti industriali rappresenta un tema caldo nel dibattito locale sui territori. il tema dei rifiuti urbani è infatti spesso presente nel dibattito pubblico, che si tratti della raccolta di immondizia per le strade o della localizzazione di una nuova discarica. La competenza per la gestione dei rifiuti urbani non speciali è quasi sempre in capo alle amministrazioni comunali o a società partecipate da enti pubblici, le quali gestiscono il servizio per conto dei comuni. Secondo quanto riportato da Openpolis e Openbilanci, nei bilanci esiste una voce di spesa chiamata "rifiuti". Si tratta di uno dei capitoli di bilancio della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", che vede anche altre voci al suo interno. Nella voce dedicata ai rifiuti le amministrazioni inseriscono importi di spesa in bilancio per l'amministrazione, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Questo capitolo comprende le spese per la pulizia di strade, piazze, viali, mercati, oltre che per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti (da differenziare o smaltire senza differenziazione). Sono inclusi inoltre i costi di trasporto nei luoghi di trattamento o nella discarica. Qui sono infine comprese le spese per sovvenzioni o sussidi a sostegno del settore, per la costruzione o il miglioramento dei sistemi sui rifiuti e per i canoni o i contratti di servizio con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

I dati disponibili da Openpolis e Openbilanci sono riferiti al 2020 e mostrano la spesa pro capite per cassa riportata nell’apposita voce di bilancio. Spese maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Da notare che spesso i comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa. Nella Bat i comuni che fanno registrare le entità più significative di spesa per i rifiuti sono, nell’ordine, Andria, Barletta, Trani e Bisceglie. Se si estende il discorso ai comuni limitrofi alla nostra città si vede che anche Molfetta e Corato mostrano significativi livelli di spesa. I livelli di spesa pro-capite dipendono dalla numerosità della popolazione dei singoli comuni.

Stando a quanto elaborato da Openbilanci, per quanto riguarda Bisceglie la spesa preventivata per l’anno in corso ammonta a 19,3 milioni di euro.

SPESA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI COMUNI DELLA BAT E NEI COMUNI LIMITROFI A BISCEGLIE

2018 2019 2020 Spesa rifiuti Spesa procapite rifiuti Spesa rifiuti Spesa procapite rifiuti Spesa rifiuti Spesa procapite rifiuti Anni / Comuni '000 € € '000 € € '000 € € Andria n.d. n.d. n.d. n.d. 19.003,7 194,0 Barletta 17.088,6 180,9 15.731,7 166,8 18.272,1 196,6 Bisceglie 9.285,4 167,7 10.462,8 190,8 10.107,6 185,8 Canosa di Puglia 4.707,0 157,7 3.580,5 122,4 5.027,6 176,0 Margherita di Savoia 2.804,9 238,3 3.578,1 307,8 4.041,5 357,6 Minervino Murge 1.980,3 223,4 1.577,7 183,4 1.535,6 182,6 S. Ferdinando di Puglia 1.366,2 98,8 2.825,3 202,1 2.451,2 177,6 Spinazzola 939,7 144,2 1.339,9 214,2 1.188,0 193,3 Trani 12.656,8 225,9 13.036,4 232,8 15.151,2 274,6 Trinitapoli 2.009,9 137,2 2.461,1 173,3 2.429,6 173,3 Comuni limitrofi a Bisceglie Corato 8.120,0 168,3 8.526,3 177,6 6.905,9 145,8 Molfetta 820,4 13,8 10.891,3 184,5 12.935,5 224,3 Ruvo di Puglia 4.335,6 171,2 3.687,5 147,0 4.278,3 172,7 Terlizzi n.d. n.d. n.d. n.d. 3.160,3 120,7

Fonte: Openbilanci, Openpolis