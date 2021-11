​Quanto si investe in turismo nella Bat. Bisceglie è seconda

Quanto si investe in turismo da parte delle amministrazioni locali nella Bat e nei comuni limitrofi alla nostra città nel 2020? Dopo cinque mesi torniamo a riproporre la stessa domanda per vedere se ci sono stati particolari mutamenti.

Tornano ancora una volta utili i dati forniti da Openbilanci e Openpolis stavolta disponibili al 2020. Secondo quanto emerge dai dati elaborati e riferiti al periodo 2018 – 2020 si può osservare uno scenario differenziato e naturalmente condizionato dai cambi nella gestione amministrativa nei diversi comuni della provincia e limitrofi avvenuti nel corso di questo triennio. A tale proposito sottolineiamo ancora una volta di non entrare nel merito di tale questione e ciascun lettore potrà trarne le dovute conseguenze. Noi ci limitiamo a discutere le cifre relative alla spesa complessiva e pro capite destinata al turismo.

Nel 2020 i comuni della Bat con la maggiore entità di spesa investita in turismo sono, nell’ordine, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, Canosa, Andria e Barletta. Nel 2019 la graduatoria era l seguente: Trani, Bisceglie, Barletta, Margherita di Savoia, Canosa, Trinitapoli e Spinazzola.

Se nell’elenco si considerano anche i comuni limitrofi a Bisceglie nel 2020 la classifica vede primeggiare sempre Trani. Seguono, nell’ordine, Molfetta, Corato, Bisceglie, Terlizzi, Margherita di Savoia, Canosa e Andria. Nel 2019 (quando non sono disponibili i dati di Andria e Terlizzi) la graduatoria era la seguente: Trani, Molfetta, Bisceglie, Corato, Barletta, Margherita di Savoia, Ruvo e Canosa.

Nel corso dei tre anni le somme investite dai singoli comuni variano in modo significativo e differente. In proposito, Trani è il comune che investe maggiormente e tale cifra mostra un calo nel 2020. A Molfetta gli investimenti in turismo crescono in modo costante e progressivo. A Bisceglie la spesa resta pressoché stabile. A Corato, dopo il calo di due anni fa, nel 2020 aumenta. A Barletta nel 2019 la spesa si decuplica rispetto all’anno precedente per tornare l’anno successivo ai livelli del 2018. A Margherita di Savoia e Ruvo la spesa fa registrare un calo progressivo. A Canosa si registra un andamento altalenante. A Spinazzola nel 2020 la spesa mostra una diminuzione.

Stando a quanto elaborato da Openbilanci, infine, per quanto riguarda il comune di Bisceglie la spesa preventivata nel 2021 per il turismo ammonta a 1,4 milioni di euro.

QUANTO SI SPENDE PER IL TURISMO NEI COMUNI DELLA BAT E NEI COMUNI LIMITROFI A BISCEGLIE – DAL 2018 AL 2020

2018 2019 2020 Spesa Spesa procapite Spesa Spesa procapite Spesa Spesa procapite Anni / Comuni '000 € € '000 € € '000 € € Andria n.d. n.d. n.d. n.d. 38,3 0,39 Barletta 13,4 0,14 134,2 1,42 14,7 0,16 Bisceglie 149,0 2,69 170,0 3,10 170,6 3,14 Canosa di Puglia 41,6 1,39 35,6 1,22 50,4 1,60 Margherita di Savoia 200,9 17,07 105,4 9,06 93,1 8,23 Minervino Murge 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 S. Ferdinando di Puglia 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Spinazzola 18,8 2,88 18,9 3,03 8,4 1,36 Trani 301,6 5,38 572,3 10,22 468,0 8,48 Trinitapoli 0,0 0,00 23,4 1,65 13,3 0,95 Altri comuni limitrofi Corato 144,6 3,00 134,4 2,80 191,3 4,04 Molfetta 114,2 1,92 263,4 4,46 342,5 5,94 Ruvo di Puglia 63,4 2,50 39,3 1,57 24,4 0,99 Terlizzi n.d. n.d. n.d. n.d. 130,8 5,00

Fonte: Openbilanci, Openpolis