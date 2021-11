Anche a Bisceglie raccolta di farmaci pediatrici da donare a bambini in difficoltà

Il 20 novembre del 1989, i rappresentanti degli Stati di tutto il mondo, riuniti nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvarono all’unanimità i 54 articoli della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più condiviso e ratificato di tutti i tempi.

Dal 1991 la Convenzione è Legge anche nello Stato Italiano e ogni anno si rinnova la celebrazione di questa importante ricorrenza. Nonostante ciò, ancora oggi i diritti più basilari sono negati a milioni di bambini: il diritto alla salute, a una famiglia, a una corretta alimentazione e all’istruzione.

In concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, che si celebra appunto, il 20 novembre, da oggi al 20 , la Fondazione Francesca Rava Italia Onlus lancia l’iniziativa ‘In farmacia per i bambini’, dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria.

Fino a venerdì 19 novembre, un volontario della Caritas o del Poliambulatorio “Il buon samaritano” di Bisceglie affiancherà i medici e gli operatori della Farmacia Stolfa, aderente alla Fondazione Rava, nella raccolta di prodotti, medicinali e alimenti per l’infanzia.

L’iniziativa contribuisce al raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: l’obiettivo n. 3, infatti, vuole assicurare salute per tutti e per tutte le età’.

I volontari raccoglieranno prodotti da donare a centinaia di enti, Case Famiglia, Comunità per minori, Comunità per mamme e figli… in Italia e all’Ospedale Saint Damien, unico centro pediatrico nella poverissima Haiti, dove da anni è attiva la Fondazione Rava.

La ricerca condotta dalla Fondazione dopo il lockdown e presentata in un convegno nel settembre 2020 ha evidenziato l’incremento delle necessità degli enti per l’acquisto di mascherine, gel disinfettanti, dispositivi per l’homeschooling, in presenza di un calo delle entrate e dell’aumento dei costi dell’assistenza, per necessità di effettuare privatamente tamponi agli assistiti e agli educatori.

“In Farmacia per i bambini” è sempre più importante per portare aiuto concreto a migliaia di bambini e famiglie in difficoltà.

Si rinnova, pertanto l’invito a tutta la cittadinanza a contribuire con l’acquisto e la donazione di un prodotto per l’infanzia e/o a mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo e diventare “volontario per un giorno”.