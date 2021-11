​«Df dotato di impianto di video sorveglianza​. In discoteca c'erano poche centinaia di persone»

«Riguardo alle notizie apparse su alcune testate giornalistiche l’amministrazione della struttura DF ritiene opportuno fornire alcune doverose precisazioni. Fermo restando il plauso ed il giusto riconoscimento che va attribuito alla Magistratura ed alle Forze dell’Ordine per la pregevole conclusione delle indagini che ha condotto all’identificazione del responsabile dell’aggressione, nei cui confronti come già in precedenza affermato ci costituiremo parte civile, bisogna evidenziare quanto segue. La struttura era dotata di impianto di video sorveglianza anche se non dotato delle moderne tecnologie in quanto non richiesto da alcuna normativa specifica e comunque già in fase di ammodernamento.

Quindi nessuna responsabilità in tal senso può essere addebitata alla struttura che sta già provvedendo ad installare un nuovo e sofisticatissimo servizio di video sorveglianza, ribadendo pur non essendoci uno specifico obbligo di legge, tanto che si è in regola con tutte le autorizzazioni amministrative richieste per l’esercizio dell’attività. Inoltre come mostrano i diversi video in possesso delle Autorità giudiziarie, non solo è evidente la presenza ed il pronto intervento di addetti alla sicurezza, agevolmente identificabili da un giubbotto colorato indossato, ma altresì, al di là del comprensibile assembramento creatosi nell’immediatezza dell’aggressione, vi erano all’interno della discoteca poche centinaia di persone in quanto l’utenza cominciava a defluire stante la programmata chiusura della serata. Volontariamente come da comunicato del 10 ottobre ,questa amministrazione aveva già anticipato la chiusura per adeguare il locale di ogni più avanzata tecnologia atta a scongiurare il ripetersi di simili episodi che, sono purtroppo frutto di un disagio diffuso come purtroppo rimarcato dai numerosissimi episodi verificatisi non solo all’interno di strutture come la nostra ma ovunque».

Ufficio stampa Df disco Bisceglie.