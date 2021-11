Arrestato l'accoltellatore in discoteca, il Sindaco: «Chi commette reati non può farla franca»

«Domenica scorsa la nostra Città è stata scossa dalla notizia terribile del ferimento di un ragazzo mentre era in discoteca. A distanza di 7 giorni apprendiamo con sollievo che è stato arrestato colui che è ritenuto colpevole. Non posso che congratularmi, anche a nome della nostra Comunità, con la Procura della Repubblica di Trani, con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani e con l'Arma dei Carabinieri e la Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie coordinata dal Comandante Paolo Petruccelli. Il loro lavoro puntuale e minuzioso ha consentito di concludere le indagini in tempi stretti, dando un messaggio forte a tutti: chi commette reati non può farla franca».

E' quanto afferma il Sindaco Angelantonio Angarano subito dopo la diffusione della notizia dell'arresto del giovane che ha ferito a coltellate un coetaneo in discoteca.

«Alle indagini - scrive Angarano - hanno dato il loro contributo numerosi testimoni. Questo significa che, se da un lato c'è stato chi si è macchiato di reato gravissimo aggravato dai futili motivi, dall'altro ci sono tanti altri ragazzi per bene che non hanno girato la testa e hanno scelto di stare dalla parte dello Stato, della Giustizia, delle Istituzioni. Bravissimi ragazzi, siete la nostra speranza per un futuro migliore. Sono inoltre felice che la vittima dell'aggressione stia meglio e il decorso proceda regolarmente. A lui il mio forte abbraccio che quanto prima non sarà solo virtuale ma anche reale. La violenza e l’illegalità si sconfiggono con le sinergie e la collaborazione fra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. La nostra città ha reagito solidalmente e con grande umanità».