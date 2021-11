Nella serata dell’11 novembre 2021, nell’ambito del ciclo di iniziative “Il Salotto del Giovedì”, presso la sede sociale di “Roma Intangibile” (via G. Bovio, 53), si è tenuto un incontro culturale sulle tematiche di telemedicina e informazione in materia di Covid-19, fortemente voluto dal presidente Comm. Pasquale D’Addato e dal suo Consiglio di Amministrazione. Sono intervenuti il dott. Tommaso Fontana, già primario di Malattie infettive, con la relazione Quale la situazione Covid nel nostro territorio, e il dott. Diego Rana, responsabile della struttura socio-sanitaria RSA Villa Veneziani, con l’intervento L'uso della Telemedicina.

L’evento è stato organizzato dalla S.O.M.S. “Roma Intangibile” in quanto vincitrice del concorso “Orizzonti Solidali”, promosso dalla Fondazione Megamark Onlus in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e IperFamila, con il progetto dedicato alla telemedicina. Il Presidente D’Addato ha affermato: «È un sogno che diventa realtà per i nostri soci, per la nostra Storia ultra 150enaria e per la comunità tutta».

Il già avviato progetto di telemedicina, ritenendolo di essenziale utilità e supporto sanitario verso i più deboli, strutturato in sinergia tra il Presidente D’Addato e il dott. Diego Rana, riceve un prestigioso pubblico riconoscimento come punto di riferimento e modello in ambito regionale: «Perseguire il modello “Telemedicina”, in un contesto che prevede, a seguito dell’emergenza sanitaria, azioni che possono aiutare a far ripartire la sicurezza della vita, significa dare fiducia a chi ha bisogno di un aiuto immediato, di sollievo e di tranquillità. Non siamo i migliori. Siamo diversi», ha spiegato Pasquale D’Addato. Il dott. Tommaso Fontana ha invece ragguagliato la platea per quanto concerne l’epidemia da Covid-19, rispondendo anche alle domande poste dagli astanti e invitando tutti a vaccinarsi.

Ha partecipato al simposio il sindaco di Bisceglie dott. Angelantonio Angarano, oltre ai tanti soci che hanno popolato, nel pieno rispetto delle norme vigenti, il salone di “Roma Intangibile”.