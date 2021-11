​«La Camera di Commercio della Bat a Bisceglie, Angarano batta i pugni»

«Angarano batta i pugni per il rispetto degli accordi istituzionali fatti per la costituzione della Provincia Bat con la Camera di commercio a Bisceglie».

E' l'appello lanciato dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«L’accordo sottoscritto dai sindaci delle 10 città della Bat - scrive Spina - per portare la sede della Camera di commercio nella Bat e in particolare a Bisceglie che fine ha fatto? Bat Policentrica e Bisceglie guarda le stelle. I fondi della rigenerazione urbana Recovery fund divisi tra Barletta, Trani e Andria con Bisceglie a secco. Gli uffici provinciali, apprendiamo oggi, saranno divisi tra Barletta, Trani e Andria. Peraltro, Draghi ha comunicato all’assemblea Anci che i sindaci avranno il compito di gestire e intercettare il fiume di risorse del Pnrr. Siamo nelle mani di Angarano e quindi abbiamo a Bisceglie tutti una certezza: Angarano e la Svolta non porteranno neanche un fico secco a Bisceglie.

Sono lontani i tempi in cui Bisceglie aveva voce determinante nella distribuzione delle risorse della Bat. Venga almeno istituita, come previsto negli accordi sottoscritti all’atto di fondazione della provincia Bat, la sede della Camera di Commercio della Bat, localizzata a Bisceglie, che darebbe un forte ritorno economico e occupazionale alla città. Si mantengano gli impegni istituzionali presi all’epoca, altrimenti si prenda in considerazione il ritorno di Bisceglie nell’area Metropolitana di Bari dove vengono garantite risorse a tutti i Comuni e non solo al capoluogo.

Angarano non svenda per sempre e per i propri interessi la città di Bisceglie e ponga al tavolo dei sindaci la questione della Camera di Commercio, ora che la Prefettura a Barletta, la Questura a Andria, Tribunale a Trani e forze dell’ordine divise tra i tre capoluoghi, hanno quasi completato il contenuto degli accordi istituzionali conclusi tra le varie città all’atto di costituzione della Provincia Bat»