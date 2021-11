Tutto pronto per il quadrangolare “In campo per la legalità”

È tutto pronto per il quadrangolare di calcio “In campo per la legalità” che si svolgerà sabato 13 novembre, dalle ore 9.30, allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie e vedrà impegnati sul rettangolo di gioco le Nazionali Italiane dei Prefetti, dei Parlamentari, dei Sindaci e degli Attori.

“Il quadrangolare è un mezzo per veicolare, attraverso lo sport, messaggi significativi sull’importanza del rispetto delle regole, della bellezza di stare dalla parte del bene, del prezioso valore dell’onestà”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il fatto che, dopo i recenti eventi di cronaca, il progetto ‘Testimoni di Legalità Attiva’ parta da Bisceglie per poi girare per tutti i Comuni della Provincia coinvolgendo gli studenti, è un segnale di presenza delle Istituzioni nel contatto con i giovani e di ulteriore e rinnovato impegno a promuovere, anche attraverso testimonianze dirette, la cultura della legalità partendo dai nostri ragazzi. Quello della sensibilizzazione, dell’educazione e dell’informazione, insieme all’inasprimento dei controlli garantito dal Prefetto Valiante e al potenziamento dei servizi sociali, è un aspetto su cui continuare a battere per risvegliare le coscienze, fare prevenzione, far capire il valore della vita che non può essere sprecato con la violenza, l’odio, la rabbia. L’evento, inoltre, sarà un’ulteriore occasione per onorare la memoria di Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis, eroi che non dimenticheremo mai, trasmettendo il loro esempio di dedizione. Un ringraziamento va al Prefetto Valiante, alle quattro Nazionali che ci onorano della loro presenza per contribuire alle finalità sociali dell’evento e tutti coloro che ci hanno supportato nell’organizzazione della manifestazione”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state istituite limitazioni alla circolazione stradale nella giornata del 13 novembre, dalle ore 7 alle 15:

- divieto di circolazione e sosta per i veicoli in via Mauro D’Addato, consentendo il solo transito ad autovetture e autobus adibiti al trasporto degli atleti per il tratto compreso dall’incrocio con via Giovanni Bovio fino all’incrocio con l’area di parcheggio antistante Carrara Salsello;

- divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta in via Carrara Salsello e nel parcheggio antistante l’ingresso dell’isola ecologica ivi ubicata;

- divieto di sosta per i veicoli in via Libertà nello spiazzale antistante l’ingresso della tribuna, eccetto gli autoveicoli autorizzati;

- apposizione di transenne mobili in via Mauro D’Addato in prossimità con l’intersezione con via Giovanni Bovio e in via Carrara Salsello in prossimità con l’intersezione con via della Libertà.

L’ingresso è libero, l’accesso allo stadio sarà consentito con obbligo di green pass e nel rispetto delle norme anti-Covid.