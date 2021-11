“Operando con coraggio in territori dove erano negati i diritti civili per aiutare la popolazione perseguitata e oppressa, hanno incarnato il più nobile spirito di fratellanza che spinge gli Uomini valorosi e generosi a proteggere gli altri, chi è in difficoltà e in pericolo, donando anche la propria vita per salvare qualcuno che non conosciamo. È nostro sentito dovere mantenere sempre alta e viva la memoria di gesta eroiche finalizzate a preservare con cura e amore i valori di pace, democrazia, libertà e giustizia. Ed è nostro dovere anche trasmettere ai giovani l’esempio di Carletto e Pierdavide, cui saremo sempre grati, nel solco del rispetto della legge, delle Istituzioni e della legalità. Per questo sono sempre con noi e non li dimenticheremo mai”. Così il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, nella giornata dedicata ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ha ricordato Carlo De Trizio, M.A.s.U.P.S. (Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) dei Carabinieri deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq, e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010.

Alla cerimonia che si è tenuta al Cimitero Comunale di Bisceglie hanno partecipato i familiari dei due Cittadini Biscegliesi scomparsi nelle missioni di Pace, il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, Autorità civili e militari, tra le quali il Gen. Stefano Spagnol, Comandante della Legione Carabinieri Puglia; il Tenente Colonnello dell’Esercito Antonio Micunco, Comandante del 15° Reparto Infrastrutture Mobili della Caserma intitolata proprio a Pierdavide De Cillis di Bari; il Capitano di Fregata Daniele Salvatore Governale, Capo Compartimento Marittimo del porto di Barletta; Il Generale Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare. Insieme a loro, come sempre, le Associazioni Combattentische e d’Arma. Una santa messa è stata celebrata da Don Francesco Colangelo e da Don Antonio Cassano, Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri Puglia. A seguire è stata scoperta una lapide in memoria di Pierdavide De Cillis al Sacrario Militare e corone di alloro sono state deposte sulla tomba di Carlo De Trizio.