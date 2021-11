​«Occupazione arbitraria delle nostre case​, serve un provvedimento urgente»

«Occorre un provvedimento d'urgenza in materia di occupazione arbitraria delle nostre case. Una grave violazione dei princìpi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto di proprietà».

E' quanto invoca il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.

«Le pene - scrive Galantino - attualmente previste dal codice penale non fungono da deterrente in caso di condanna, di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena o, anche qualora la pena irrogata sia superiore a due anni, di poter in ogni caso accedere ad ulteriori benefici che, di fatto, escludono l'esecuzione della pena. Inoltre, in caso di flagranza di reato, non è consentito l'arresto né l'adozione di misure cautelari, salvo per le ipotesi aggravate previste dallo stesso articolo 633 del codice penale, quando l'invasione arbitraria è commessa da più di cinque persone o da persona palesemente armata, per le quali è consentito l'arresto facoltativo.

L'ordine del giorno di Fratelli d'Italia era stato giudicato inizialmente inammissibile ma siamo riusciti a far cambiare il parere alla Presidenza che ha riammesso l'atto di indirizzo poi discusso e votato favorevolmente dall'Aula della Camera».