​Refezione scolastica, Spina ha presentato l'interrogazione urgente

«Stento ancora a crederci che nel 2021 ci siano politici che dichiarino spudoratamente di volersi “appropriare” di scuole pubbliche sottraendole ai bambini della nostra città, per finalità della propria associazione privata. E che ci sia il Sindaco di una città che voglia gestire il servizio esosissimo dell’appalto mensa scolastica senza il direttore di esecuzione del contratto che sorvegli sulla salute dei bimbi».

E' quanto si legge nella nota a firma del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Io non mi rassegno alla spregiudicatezza politica, piegata sugli egoistici interessi di parte, della Svolta targata Angarano-Silvestris. Avevo promesso di presentare interrogazione - esposto alle autorità competenti. Come sempre ho mantenuto il mio impegno a tutela della comunità scolastica e dei nostri bimbi: oggi via Pec è’ stato trasmesso l’atto.

Questo il testo integrale della interrogazione:

ILL.MO SIGNORPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ILL.MO SIGNOR SINDACO

p.c.

- AL SEGRETARIO GENERALE – RESP. ANTICORRUZIONE

- Ecc.ma Prefettura BAT

- Spett.le ANAC

Spett.le ASL

OGGETTO: Interrogazione Consiliare urgente anche con risposta scritta - APPALTO MENSA SCUOLE AVVIATO SENZA NOMINA OBBLIGATORIA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO-ASSENZA CONTROLLI QUALITA’ CIBO E SULLA REGOLARITA’ DELL’ESECUZIONE E SULLE MISURE IGENICO-SANITARIE

Il sottoscritto Avv. Francesco Carlo Spina, nella qualità di Consigliere Comune di Bisceglie,

PREMESSO CHE

IN DATA 03.11.2021 è stato avviato appalto dal Comune di Bisceglie, per un valore superiore a euro 500 mila euro previsto dalla normativa vigente sancito ai fini dell’obbligatorietà della nomina del direttore dell’esecuzione, avente ad oggetto la fornitura dei pasti delle mense scolastiche nel comune di Bisceglie.

A tutt’oggi non risulta nominato il direttore dell’esecuzione del contratto previsto dalla normativa vigente, che avrebbe dovuto “consegnare i lavori”, avviare l’appalto con le relative prescrizioni e controllare la regolarità della fornitura e il rispetto del contratto di appalto anche con riferimento alle delicate questioni igienico-sanitarie chiaramente sottese al servizio ai bambini delle scuole biscegliesi e al particolare momento “COVID”.

non risultano attivate le “applicazioni” previste per la gestione del servizio, con grave disagio delle famiglie degli alunni.

Tanto premesso, il sottoscritto, interroga per conoscere:

Se Codesta amministrazione abbia intenzione di continuare ad esporre la comunità scolastica, i cittadini e, soprattutto, i bambini delle scuole al pericolo di gravi e incontrollate inadempienze da parte del gestore del servizio, persistendo nella omissiva condotta conclamatasi nella mancata nomina del direttore dell’esecuzione del contratto de quo.

Considerata l’urgenza delle questioni poste si confida nel rispetto dei termini di legge.

Cordiali saluti.

Bisceglie, 10.11.2021

Avv. Francesco Carlo Spina