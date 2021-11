​«La proposta di Silvestris certifica il fallimento dell'Amministrazione comunale»

«Prendiamo atto, ancora una volta, di come Sergio Silvestris confermi attraverso le sue parole il totale fallimento dell’amministrazione comunale, aspetto che non sorprenderebbe nessuno se non fosse per il piccolo "particolare" che lui, di quella Giunta, è uno dei principali ispiratori. L'aspetto ancora più grave e persino tragicomico è che l'ultima questione sollevata tocca le deleghe dei suoi stessi assessori di riferimento: la cultura (con la professoressa Loredana Bianco) e il centro storico (con il dottor Angelo Consiglio, che peraltro è il vicesindaco di questa città)».

E' quanto rileva il Consigliere comunale del Partito democratico, Vittorio Fata, in risposta alla proposta dell'associazione Borgo Antico di riutilizzare l'ex scuola Dino Abbascià in piazza Tre Santi, nel cuore del Centro storico di Bisceglie.

«Altro che "bla bla bla"... Caro Sergio - scrive Vittorio Fata -, per noi tu fai parte a pieno titolo del disastro amministrativo in corso e abbiamo l'impressione che faresti bene a chiedere scusa ai cittadini. E poi, sarebbe anche il caso tu dicessi la verità: da che parte stai? Sei ancora un sostenitore di questa amministrazione che conta ben tre assessori a te riferibili o ti schieri all’opposizione? Non vorrai mica tenere un piede dentro e un piede fuori? La scuola del centro storico intitolato all'indimenticabile Dino Abbascià era bella e funzionante fino al 2018. Se oggi è finita in uno stato di abbandono e degrado, allora fatti una domanda e datti una risposta.

Noi, con il Pd di Bisceglie, siamo pronti per avviare un percorso di ascolto di tutta la cittadinanza attiva con particolare attenzione ai giovani al fine di renderli partecipi e attivi. La nostra proposta è un bando pubblico, snello, aperto a tutte le associazioni del territorio per renderci conto concretamente delle loro proposte perché solo così facendo saremo sicuri di rispondere perfettamente alle loro esigenze. E poi basta con queste soluzioni verticistiche e le decisioni prese da una sola persona: vogliamo ascoltare la base. Bisogna avere coraggio e scommettere sui giovani dando loro massima fiducia e non trattarli solo per fini elettorali. Il Partito Democratico di Bisceglie sarà sempre al fianco dei giovani volenterosi che desiderano crescere e così facendo produrre benessere per la nostra comunità. Li aspettiamo».