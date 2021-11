​Spina a Silvestris: «Quella scuola non può cambiare destinazione. A rischio 5 milioni di euro»

«Il Presidente dell'associazione "Borgo Antico” è più bravo quando organizza gli eventi di quando fa proposte amministrative. La dichiarazione di Sergio Silvestris dimostra quanto sia difficile amministrare una città senza fare le fesserie che con l’amministrazione della Svolta stiamo registrando quotidianamente».

A scriverlo è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«La scuola Dino Abbascià - scrive Spina - non può cambiare la propria destinazione scolastica perché è frutto di un finanziamento ottenuto con “Contratto di quartiere 2” di 5 milioni di euro, sapientemente ottenuto dall’amministrazione precedente alla Svolta dei disastri, che ebbe il suo punteggio vincente soprattutto perché portava una scuola quale urbanizzazione di eccezionale importanza nell’ambito del centro storico. Cambiare quella destinazione è un atto illecito dopo aver espletato una gara pubblica, che potrebbe determinare anche la messa in discussione e la revoca del finanziamento di 5 milioni ottenuto con sacrificio dalle precedenti amministrazioni.

Bisognerebbe presto avviare a Bisceglie scuole di formazione politica-amministrativa per educare le future generazioni al rispetto delle regole di buona amministrazione e per la conoscenza della macchina amministrativa onde evitare che degli strafalcioni degli amministratori vengano chiamati a rispondere con i propri soldi i cittadini e le casse comunali. Sono disponibile a spiegare personalmente a Sergio Silvestris e alla sua associazione, se lo vorranno, come ottenemmo quei finanziamenti e i vincoli di destinazione che derivano dall’aver pertecipato ad un bando pubblico e vinto quei finanziamenti. Loro se vorranno potrammo spiegarmi meglio che pensano della “mala gestio” da parte dell’amministrazione comunale di quella struttura perfettamente agibile fino a 3 anni fa».