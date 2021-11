​Operatori Socio-Sanitari: a breve bando Sanitaservice​ per 100 assunzioni nella Bat

La Sanitaservice della Asl Bt pubblicherà a breve un bando per l'assunzione a tempo determinato di circa 100 operatori socio-sanitari nelle more della definizione del business plan, atto preliminare per le successive assunzioni a tempo indeterminato. "Il bando ha l'obiettivo di far fronte alle esigenze espresse su tutte le nostre strutture di assistenza, sia ospedaliere che territoriali - dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt - la procedura ad evidenza pubblica è il risultato di un lavoro di analisi dettagliato che in questi mesi ci ha visti impegnati su tavoli di concertazione con i sindacati e soprattutto con l'assessoore al Lavoro della Regione Puglia Leo Caroli che ringrazio per la fattiva collaborazione".

Nei mesi scorsi la scadenza di contratti di operatori socio-sanitari aveva creato situazioni di disagio e di tensione: soprattutto gli operatori impegnati nei mesi più difficili della gestione della pandemia Covid hanno rivendicato attenzione a fronte di una professionalità acquisita e di esperienza maturata in una fase molto delicata per la sanità pubblica. "Un bando pubblico consentirà l'inserimento di circa 100 operatori per dare sostegno nelle aree che in questi mesi hanno espresso necessità di rinforzo professionale - aggiunge Delle Donne - siamo molto soddisfatti di questo risultato perché garantisce equità di trattamento, rispetto delle norme, garanzia di assistenza. La procedura consentirà un confronto serio e qualificato tra operatori che hanno un compito importante e delicato nelle attività di assistenza alla persona".