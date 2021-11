​Boccia: «Massima attenzione dello Stato sulla Bat. Ora non giriamoci dall'altra parte»

“Gli episodi di violenza che si sono susseguiti negli ultimi giorni nella BAT, con l’omicidio a Barletta di Claudio Lasala e l’accoltellamento di un ragazzo in un locale di Bisceglie, sono molto gravi e fanno male all’intero territorio. C’è la massima attenzione dello Stato sulla Bat, dopo l’attivazione della Questura la presenza delle forze dell’ordine è stata incrementata e presto arriveranno altri uomini e donne che presteranno servizio nel nostro territorio. Ma il duro e costante lavoro del prefetto Valiante e delle forze dell’ordine rischia di essere vanificato da chi si gira dall’altra parte; non bastano le forze dell’ordine serve una reazione civica, il coinvolgimento costante dei ragazzi, delle famiglie e il rispetto della legge. Mai come in questo momento le istituzioni, a tutti i livelli, devono essere unite per ripristinare un clima di convivenza civile sul territorio, isolando sul nascere ogni focolaio di violenza, senza far percepire debolezze, divisioni o giocare allo scarica barile sulle responsabilità”.

Così Francesco Boccia, deputato PD ed ex Ministro per gli Affari regionali.