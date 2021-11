Angarano dopo il vertice in Prefettura: “Valutate misure per risposta immediata e concreta"

Nel pomeriggio di oggi il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha partecipato al Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica che si è tenuto presso la Prefettura di Barletta Andria Trani in seguito all’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre in una discoteca di Bisceglie.

“Ringrazio il Prefetto Valiante per aver convocato tempestivamente il Comitato, così come auspicato, dando un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza al territorio e di presenza dello Stato”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Il vertice è servito ad analizzare il fenomeno della crescente violenza tra giovani e a valutare misure da attuare per fronteggiare il problema e dare una risposta immediata e concreta. Il Prefetto ha condiviso la necessità di assicurare un’ulteriore intensificazione dei controlli anche in modalità interforze. Abbiamo discusso, inoltre, di un protocollo, sul quale eravamo già al lavoro insieme alla Prefettura, che impegni ulteriormente Istituzioni e gestori dei locali in azioni che garantiscano maggiore sicurezza. Il problema richiede inoltre una vera e propria rete che agisca su tutti i fronti, partendo da quello sociale. Per questo si è condivisa la necessità di un potenziamento dei piani d’ambito per la prevenzione e il contrasto del disagio sociale, favorendo l’inclusione attraverso il coordinamento di attività di formazione, informazione e presa in carico delle situazioni critiche”.