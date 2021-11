Rissa in discoteca, «Dobbiamo reagire, tocca a tutti noi rimboccarci le maniche»

Il mondo politico e quello delle associazioni culturali si sta mobilitando per dare una risposta agli eventi che hanno portato Bisceglie alla ribalta nazionale e non per fatti positivi.

Ecco alcune reazioni, man mano che giungono in redazione:

Sergio Silvestris, Presidente dell'Associazione Borgo Antico: «Un ventenne ferito brutalmente dopo una serata di svago riporta Bisceglie nei suoi tempi più tristi. I telegiornali parlano di noi, ma per una brutta storia. I medici hanno fatto bene il loro lavoro, e sono certo che lo faranno anche i Carabinieri. Ma ora tocca a tutti noi. Nessuno escluso. Non possiamo permettere che i nostri figli abbiano paura di girare in città o di andarsi a divertire. Non è più tempo di parole inconcludenti ma occorrono fatti. E già domani l’Associazione Borgo Antico si rimboccherà le maniche e farà la sua parte. Con chiunque ci voglia stare».

Vittorio Fata, Consigliere comunale del Partito democratico: «I tremendi fatti di ieri, a pochissime ore dall’analogo fatto di Barletta nel quale il giovane accoltellato purtroppo è morto, mi spingono da padre di famiglia a non rimanere fermo ad immobile. Abbiamo il dovere come istituzioni di adoperarci tutti per aumentare il controllo e diffondere la cultura della legalità e della civile convivenza. Offro la mia disponibilità fin da subito a trovare soluzioni e rivolgo un appello ai giovani: mai più gesti simili, portano dolore e sofferenza inutile ed immane, così vi rovinate la vita».

Giorgia Preziosa, Consigliere comunale di Nel Modo Giusto: «Ancora una volta ,a distanza di pochi giorni un atto di violenza, ma che comunità siamo diventati, è necessario che avvenga altro prima di prendere coscienza che la nostra città è sede di atti criminosi continui? Non è concepibile che si possa andare in giro armati e scatenare atti di violenza. La presenza e l'azione sul territorio è importante, è importante che i rappresentanti istituzionali siano più presenti e agiscano in prospettiva una effettiva tutela della comunità da atti violenti. Forse una collaborazione tra politica, associazioni e singoli cittadini porterebbe ad ottimi risultati. Un tavolo tecnico di concertazione realmente operativo porterebbe ad ottimi risultati. Da consigliere comunale di questa città chiederò insieme al mio gruppo Nel Modo Giusto che questo tavolo tecnico finalmente si riunisca ma con assunzione di vere iniziative atte a produrre risultati».