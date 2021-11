Rissa in discoteca, il Sindaco: «Ho sentito il Prefetto, subito un vertice»

«Quello che è successo la scorsa notte, con l'accoltellamento di un ragazzo in un locale della nostra Città, è di una gravità inaudita per l'accaduto in sé e perché capita a pochissimi giorni dall'omicidio di Claudio Lasala».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Tutta questa violenza è assurda ed inaccettabile. È inammissibile - scrive Angarano - che anziché andare in un locale per divertirsi e stare insieme si rischi di incorrere in risse, scontri o sopraffazione violenta. Siamo di fronte ad un problema sociale molto complesso, serio e diffuso che dobbiamo arginare a tutti i livelli con ulteriore intensità: istituzioni, famiglie, scuola, associazioni, più di quanto si stia già facendo.

Il Covid ha aumentato il disagio sociale e le fragilità. Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato che richiede ulteriori sforzi per stare accanto ai nostri giovani sin dalla tenera età, combattere l'emarginazione sociale, l'isolamento, il disagio minorile, prevenendo devianze.

Ho sentito il Prefetto della Bat Maurizio Valiante, il quale ha già dato disponibilità ad un incontro per valutare e coordinare ulteriori misure da mettere in campo. Auguro al giovane ferito una pronta guarigione e auspico che le forze dell'ordine possano fare piena luce sull'accaduto per individuare i responsabili».