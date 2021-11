​La Notte: «Il mio movimento non c'entra nulla con quello di Cassano e Parisi»

«Sono costretto a precisare, per evitare antipatici equivoci, quale consigliere regionale della lista “Popolari con emiliano” e coordinatore provinciale dei “Popolari”, che il mio movimento è assolutamente estraneo al distinto movimento “Puglia popolare” di Massimo Cassano e del suo segretario cittadino Natale Parisi, assessore della Svolta. Siamo lontani mille miglia da questa politica che guarda alla tattica e alle chiacchiere ed è distante dalle esigenze e dai problemi della comunità».

Così il Consigliere regionale Francesco La Notte.

«Ribadiamo - prosegue - la nostra forte convinzione che lo straordinario successo registrato alla presentazione del candidato sindaco avv. Francesco Spina alla presenza dei nostri rappresentanti regionali e amici Sen. Ruggeri, assessore Massimo Stea e consiglieri regionali Mauro Vizzino e Sergio Clemente. Con il gruppo locale presente alla manifestazione con gli ex assessori comunali e consiglieri comunali Giovanni Abascia’, Luigi Cosmai, Paolo Ruggieri, Marco Di Leo, Ada Baldini e tanti altri sosterremo Spina esclusivamente per l’interesse della nostra comunità e per la necessità di creare una squadra onesta e competente che rimedi ai danni creati dalla svolta di Angarano, Parisi e altri assessori che quotidianamente combinano mille pasticci e mille errori che stanno pagando salatamente i cittadini. Nulla di personale con Cassano e Parisi, ma non possiamo condividere e assumerci le responsabilità di un percorso irresponsabile da cui prendiamo tutti quanti le debite distanze sotto ogni profilo»