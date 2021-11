La ​parrocchia di San Pietro sta per compiere 50 anni. Al via il cammino di preparazione

«Il prossimo anno - scrive in un comunicato Don Gaetano Corvasce, parroco di San Pietro in Bisceglie - la comunità parrocchiale di San Pietro vivrà il suo cinquantesimo anno di vita nel territorio. Sarà un tempo per trovare nuovo vigore nell’annuncio del Vangelo, per testimoniare la carità e celebrare la presenza di Cristo. In preparazione a tale anno di gioia, vivremo un percorso di preparazione per comprendere i temi, i luoghi e i significati che l’anno giubilare porta in sé. Vi invitiamo a partecipare a tali iniziative con lo stesso spirito con cui l’apostolo Pietro seguì il Signore!».

Programma:

Sulla barca di Pietro

Temi e luoghi in preparazione al Giubileo della Parrocchia

5 novembre ore 19,30

Sulla barca di Pietro

Il luogo teologico della barca: prospettive bibliche, provocazioni teologiche”

A cura di don Jean Paul Lieggi

Docente di Teologia dogmatica presso la Facoltà teologica pugliese

12 Novembre ore 20,00

“Il Giubileo: tra memoria di salvezza e futuro celebrativo”

A cura di don Mario Castellano

Direttore dell’Ufficio liturgico nazionale della CEI

19 Novembre ore 19,30

“Famiglia e riconciliazione”

A cura del dott. Mauro Dell’Olio

Psicologo

21 Novembre

Ore 11,00

“Strade di colori”

Giovani madonnari disegneranno la “barca di Pietro” in via Amando Vescovo