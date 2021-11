Covid, in Puglia oltre 3 milioni completamente vaccinati. Nella Asl Bt 262 mila

Secondo il dato aggiornato dal Report del Governo nazionale sono 6.111.117 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono l’ 88,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.704). I pugliesi completamente vaccinati sono 3.064.751.

ASL BT

Dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi nella Asl Bt sono state somministrate 565.582 dosi di cui 297.436 prime dosi, 262.447 seconde dosi e 5699 terze dosi. La copertura vaccinale totale con la prima dose è dell'88 per cento mentre la copertura con la seconda dose è del 78 per cento. La percentuale di giovani tra i 12 e i 19 anni che ha ricevuto almeno la prima dose è del 79 per cento, ad aver completato il ciclo vaccinale è il 72 per cento. La campagna vaccinale continua negli hub di Andria, Barletta e Bisceglie (fino al 15 novembre) mentre è stata spostata negli uffici di igiene a Trani e Canosa.